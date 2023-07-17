Президент «Барселоны» Лапорта: «Гюндоган — опытный игрок. Он знает, как побеждать»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход полузащитника Илкая Гюндогана.

«Он был первой просьбой Хави. Гюндоган — опытный игрок, он знает, как побеждать. Он сделал это в «Манчестер Сити», надеемся, сможет повторить это и здесь. Мы хотим быть лучшими», — цитирует журналист Альфредо Педулла Лапорту.

32-летний футболист заключил соглашение до 2025 года с опцией продления еще на сезон. В контракте прописана сумма отступных 400 миллионов евро.

Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с «горожанами» он завоевал 15 трофеев. В минувшем сезоне футболист провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач.