Месси заявил, что не принимает кадровые решения в «Барселоне»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что информация о его особой роли в клубе не соответствует действительности. Ранее СМИ сообщали, что он оказывает серьезное влияние на кадровую политику клуба и имеет право голоса по поводу приобретений блаугранас.

— Я уже привык к этому. Не в первый раз слышу такое, — цитирует аргентинца Sport.es. — Очевидно, что это не так. То же самое говорят про сборную Аргентины. Утверждают, что я выбираю игроков и тренеров, или мой отец. Я не обращаю на это внимание. Я знаю свою роль и знаю, в чем правда. Очевидно, что это не соответствует действительности. Я всего лишь один из игроков. Я хочу только побеждать и продолжать завоевывать трофеи. Хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов и принести как можно больше пользы моей команде, играя в футбол.

32-летний Лионель Месси выступает за первую команду «Барселоны» с 2004 года. Вместе с командой он 10 раз стал чемпионом Испании, четырежды стал победителем Лиги чемпионов.