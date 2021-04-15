Месси выставил на благотворительный аукцион бутсы, в которых побил рекорд Пеле

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выставил на благотворительный аукцион бутсы, в которых он побил рекорд Пеле по голам за один клуб. Деньги направят детской больнице в Барселоне.

В декабре 2020 года в матче против «Вальядолида» Месси забил один из голов, который стал его 644-м мячом за «Барселону». Он побил рекорд Пеле, на счету которого было 643 гола за «Сантос».

«Я был очень счастлив, когда мне удалось забить 644-й гол за «Барселону», но самое важное – возможность помочь детям, которые ведут борьбу за свое здоровье.

Я надеюсь, что апрельский аукцион поможет повысить осведомленность людей о проблеме. Благодарен всем, кто поддерживает это начинание. Помощь детям очень важна для меня», – приводит слова Месси официальный сайт аукционного дома Christie’s.

Аукцион пройдет в онлайн формате и продлится с 19 по 30 апреля.