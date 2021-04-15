«Барселона» готовит предложение по хавбеку «Лейпцига» Ольмо

«Барселона» готовит предложение по полузащитнику «Лейпцига» Даниэлю Ольмо, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонцы намерены купить 22-летнего испанца в летнее трансферное окно и уже контактировали с представителями футболиста. Сообщается, что в контракте футболиста с немецким клубом прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Ольмо провел 40 матчей за «Лейпциг», на его счету 5 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 38 миллионов евро. Отметим, что Ольмо является воспитанником «Барселоны».