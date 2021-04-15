«Барселона» готовит предложение по хавбеку «Лейпцига» Ольмо
20:00
«Барселона» готовит предложение по полузащитнику «Лейпцига» Даниэлю Ольмо, сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонцы намерены купить 22-летнего испанца в летнее трансферное окно и уже контактировали с представителями футболиста. Сообщается, что в контракте футболиста с немецким клубом прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Ольмо провел 40 матчей за «Лейпциг», на его счету 5 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 38 миллионов евро. Отметим, что Ольмо является воспитанником «Барселоны».
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-contacto-dani-olmo-11657446
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