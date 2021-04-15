Бывший вратарь «Реала» Касильяс развелся с женой
17:31
Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс развелся со своей женой Сарой Карбонейро, сообщает Sport.es 15 апреля.
По данным источника, Касильяс передал опеку над детьми — семилетнем Мартином и четырехлетнем Лукасом — Карбонейро и покинул семейный дом. В дальнейшем бывший футболист обязался выплачивать алименты, платить за обучение детей и сможет без каких-либо ограничений навещать сыновей.
12 марта Карбонейро на своей странице в Instagram объявила о расставании с супругом.
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