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Бывший вратарь «Реала» Касильяс развелся с женой

17:31
Икер Касильяс и Сара Карбонейро. Фото Instagram
Икер Касильяс и Сара Карбонейро. Фото Instagram
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Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс развелся со своей женой Сарой Карбонейро, сообщает Sport.es 15 апреля.

По данным источника, Касильяс передал опеку над детьми — семилетнем Мартином и четырехлетнем Лукасом — Карбонейро и покинул семейный дом. В дальнейшем бывший футболист обязался выплачивать алименты, платить за обучение детей и сможет без каких-либо ограничений навещать сыновей.

12 марта Карбонейро на своей странице в Instagram объявила о расставании с супругом.

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