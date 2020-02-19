Месси высказался о скандале с критикой игроков «Барселоны»
19 февраля 2020, 22:51
Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о встрече с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу по поводу недавнего скандального инцидента с соцсетями. В СМИ обвинили Бартомеу в плате компании I3Ventures за положительные комментарии о нем и критику футболистов в социальных сетях.
— Я не был в курсе ситуации, а когда вернулся, то узнал о том, что произошло, — цитирует El Mundo Deportivo Месси. — Президент сказал нам то же самое, что говорил на пресс-конференции. Что произошло, какая была ситуация — я не могу сказать особо много. Только то, что знают все.
Мне кажется странным, что такое происходит. Нам придется подождать, чтобы узнать, права это или нет. Мне правда показалось это очень странным.
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