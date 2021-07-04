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Месси выдвинул «Барселоне» несколько финансовых требований по новому контракту

11:00
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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«Барселона» продолжает переговоры с представителями нападающего Лионеля Месси по условиям нового контракта, сообщает Marca.

Учитывая сложные финансовые условия в футбольном мире, аргентинец хочет получить гарантии того, что ему выплатят все деньги, положенные по контракту, даже если начнется новая волна пандемии или кризис в футболе станет еще более серьезным.

Также представители Месси хотят знать, как «Барселона» собирается распределять по сроку нового соглашения те задолженности перед футболистом, которые остались еще с предыдущего контракта.

Наконец, стороне игрока не ясно, как «Барса» собирается решать вопрос с налогами. Если в ближайшие два года клуб не сможет выплатить Месси те деньги, которые должен по прежнему соглашению, то аргентинец получит их, уже находясь в США (Месси планирует уехать в МЛС в 2023-м). Представители футболиста хотят узнать, где в таком случае Месси должен будет платить налоги — в Испании или в США.

Месси мог покинуть «Барселону» летом 2020-го. Тогда руководство сине-гранатовых сумело уговорить аргентинца остаться в клубе до конца срока действия контракта.

Месси находился в системе каталонского клуба с 2002 года и играл за основную команду с 2005-го. В составе «Барселоны» он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды кубок Лиги чемпионов.

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Иван Шитик все материалы автора

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