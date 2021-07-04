«Атлетико» проявляется интерес к защитнику «Аталанты»

Защитник «Аталанты» Йоаким Мехле попал в сферу интересов «Атлетико». Мадридский клуб попытается оформить трансфер 24-летнего датчанина, если защитник «матрасников» Киран Триппьер все же уйдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.

Мадридцы готовы продать игрока, но требует за него 40 миллионов евро. Контракт защитника с «матрасниками» рассчитан до лета 2023 года.

Триппьер является воспитанником «Манчестер Сити». С 2015 по 2019 год защитник выступал за «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Триппьер провел 35 матчей за «Атлетико», сделав 6 результативных передач. Вместе с мадридцами футболист стал чемпионом Испании.

Мехле перешел в «Аталанту» из «Генка» за 12 миллионов евро зимой 2021 года. В серии А он провел 20 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

Сейчас Мехле, как и Триппьер, выступает на Евро-2020. Сборные обоих футболистов дошли до полуфинала турнира.