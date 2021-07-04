«Реал» хочет арендовать ван де Бека у «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Донни ван де Бек может стать частью сделки по переходу защитника «Реала» Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Mirror.

Англичане провели предварительные переговоры с испанцами о подписании 28-летнего француза. Его стоимость оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов.

«Реал», в свою очередь, заинтересован в том, чтобы взять 24-летнего голландца в годовую аренду с обязательством выкупа.

В минувшем клубном сезоне Варан провел 41 матч и забил 2 мяча. Ван де Бек отличился 1 раз и 2 раза ассистировал партнерам по «МЮ» в 36 играх.