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Месси подпишет контракт с «Барселоной» через несколько дней после Кубка Америки

21:53
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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«Барселона» не изменила своих планов и намерена подписать новый контракт с нападающим Лионелем Месси, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо. Соглашение, которое будет рассчитано на два года, будет подписано через несколько дней после окончания Кубка Америки.

По подсчетам L'Equipe, аргентинец недополучает 100 тысяч евро в день после того, как стал свободным агентом. Срок его контракта с «Барселоной» истек 30 июня.

По предыдущему контракту Месси получал около 139 миллиона евро в год до уплаты налогов (после — около 75 млн евро в год).

Отмечается, что ни один из спонсоров Лионеля не приостановил с ним сотрудничества из-за неопределенности с его будущим.

В данный момент форвард находится в расположении сборной Аргентины, которая сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки.

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Иван Шитик все материалы автора

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