Новый капитан «Реала» Марсело поделился впечатлениями о том, что именно он получил капитанскую повязку. 33-летний бразилец с 2007 года выступает за мадридский клуб.

«Быть капитаном лучшего клуба в мире — огромная честь и ответственность. Я чувствую себя счастливчиком. Каждый день просыпаюсь с огромным энтузиазмом просто из-за того, что понимаю: я в «Реале». И с каждым сезоном энтузиазма все больше.

С нетерпением ожидаю начала сезона. С каждым годом узнаю все больше, всегда есть что-то новое. И то, что теперь я капитан, — это сбывшаяся мечта», — приводит слова Марселу Marca.

Ранее капитаном «Реала» был защитник Серхио Рамос, который летом покинул команду. 35-летний Рамос выступал за клуб с 2005 года.