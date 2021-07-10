Испанская ла лига одобрила регистрацию контракта Месси

«Барселона» сможет продлить контракт с форвардом Лионелем Месси, сообщает AS. Клуб уладил вопросы по потолку зарплат, ла лига дала разрешение «Барсе» зарегистрировать Месси.

Лионель поручил вести переговоры по продлению соглашения своему отцу, так как он сосредоточен на финале Кубка Америки. В свою очередь Хорхе Месси уже достиг соглашения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Предыдущий контракт Месси с Барселоной истек 1 июля. Аргентинец ежедневно теряет 100 тысяч долларов после того, как стал свободным агентом.

Сообщалось, что Лионель не может подписать новый контракт из-за проблем каталонцев с финансовым фэйр-плей.