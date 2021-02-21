Месси поддержал Роналдинью, у которого умерла мама

Капитан «Барселоны» Лионель Месси выразил соболезнования бывшему партнеру по команде Роналдинью в связи со смертью его матери. Мать чемпиона мира-2002 Мигелина Элои Дос Сантос скончалась от коронавирусной инфекции.

«Ронни, у меня нет слов. Я не могу в это поверить. Просто выражаю тебе поддержку, обнимаю тебя и всю твою семью. Я очень сожалею, мир ее праху», — написал Месси в Instagram.