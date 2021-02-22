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«Атлетик» и «Вильярреал» сыграли вничью

00:59
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«Атлетик» дома сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев гол забил форвард Алехандро Беренгер. У «Вильярреала» — нападающий Херард Морено.

Чемпионат Испании. Лига 1

24-й тур

«Атлетик» — «Вильярреал» — 1:1 (1:1)

Голы: Морено, 16 (0:1). Беренгер, 44 (1:1).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Альварес, Рауль Гарсия (Вильялибре, 83), Лопес, Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Беренгер (Капа, 78).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Педраса (Хауме Коста, 85), Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ (Чиквуэзе, 85), Тригерос (Ниньо, 62), Мойсес Гомес (Эступиньян, 70), Пако Алькасер (Пино, 62), Морено.

Предупреждения: Капуэ, 40. Дани Гарсия, 53. Фойт, 55. Лопес, 86.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

21 февраля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

Атлетик — Вильярреал

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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