«Уэска» выиграла у «Гранады»

«Уэска» на своем поле одержала победу над «Гранадой» (3:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

В составе «Уэски» голы забили Дани Эскриче, Хорхе Пулидо и Димитри Фулькье. У «Гранады» отличились Домингуш Кина и Альберто Соро.

Чемпионат Испании. Лига 1

24-й тур

«Уэска» — «Гранада» — 3:2 (3:1)

Голы: Кина, 8 (0:1). Эскриче, 31 (1:1). Пулидо, 39 (2:1). Фулькье, 44 — в свои ворота (3:1). Соро, 59 (3:2).

Нереализованный пенальти: Мир, 16 (штанга)

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Инсуа, Маффео, Галан, Микель Рико (Думбья, 67), Сеоане, Мир, Феррейро (Карлос, 87), Эскриче (Окадзаки, 68).

«Гранада»: Силва, Фулькье (Хорхе Молина, 46), Марин, Диас, Перес, Санчес, Вико (Мачис, 46), Кина (Дуарте, 82), Брайс, Пуэртас, Соро (Эррера, 62. Кенеди, 75).

Предупреждения: Силва, 15. Микель Рико, 51. Перес, 61. Инсуа, 73. Диас, 80. Сеоане, 90+3.

Удаление: Санчес, 90+1.

Судья: Сото Градо (Испания).

21 февраля. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».