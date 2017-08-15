Месси обещал Неймару помочь выиграть "Золотой мяч", чтобы тот не ушел из "Барселоны"

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес во время турне по США пытались уговорить Неймара не переходить в "ПСЖ", сообщает sport.es. По данным источника, разговор состоялся за день до матча каталонцев против "Ювентуса" (2:1), в котором 25-летний бразилец оформил дубль, забив один из мячей с передачи Месси.

- Чего ты хочешь? "Золотой мяч"? Я помогу тебе выиграть его, - сказал Месси Неймару.

Несмотря на уговоры аргентинца, в начале августа Неймар перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Контракт бразильца с французским клубом рассчитан на 5 лет.