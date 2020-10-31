Месси может вернуться в родной «Ньюэллз Олд Бойз». Но при двух условиях
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси теоретически может вернуться в родной аргентинский клуб «Ньюэллз Олд Бойз», утверждает fichajes.net. Это может произойти, если пост президента каталонцев займет Жорди Фарре, а сам футболист это захочет.
«Барса» осталась без президента после отставки Жозепа Бартомеу. Фарре является одним из кандидатов на эту должность. В интервью аргентинским СМИ он дал понять, что готов отпустить Месси на родину.
— Лео будет играть столько лет, сколько он пожелает, — сказал Фарре. — Мы должны заключить бессрочный контракт, чтобы он мог в любой момент принять решение уйти на пенсию. Мы будем счастливы, если он попросит нас поиграть за «Ньюэллз», затем вернуться уже никогда не покидать «Барселону».
Месси играл в «Ньюэллз Олд Бойз» в детстве, а в 12 лет покинул академию команды и перешел в «Барселону», где выступает до сих пор.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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