Месси может вернуться в родной «Ньюэллз Олд Бойз». Но при двух условиях

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси теоретически может вернуться в родной аргентинский клуб «Ньюэллз Олд Бойз», утверждает fichajes.net. Это может произойти, если пост президента каталонцев займет Жорди Фарре, а сам футболист это захочет.

«Барса» осталась без президента после отставки Жозепа Бартомеу. Фарре является одним из кандидатов на эту должность. В интервью аргентинским СМИ он дал понять, что готов отпустить Месси на родину.

— Лео будет играть столько лет, сколько он пожелает, — сказал Фарре. — Мы должны заключить бессрочный контракт, чтобы он мог в любой момент принять решение уйти на пенсию. Мы будем счастливы, если он попросит нас поиграть за «Ньюэллз», затем вернуться уже никогда не покидать «Барселону».

Месси играл в «Ньюэллз Олд Бойз» в детстве, а в 12 лет покинул академию команды и перешел в «Барселону», где выступает до сих пор.