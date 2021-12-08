Марселу планирует вернуться в «Флуминенсе» и завершить там карьеру
09:58
Защитник «Реала» Марселу планирует покинуть клуб, сообщает Ole.
По информации источника, 33-летний бразилец рассчитывает вернуться в родную команду «Флуминенсе», откуда он перешел в «Королевский клуб» в январе 2007 года. Сообщается, что с большой долей вероятности игрок не станет продлевать контракт с «Реалом» и вернется в Бразилию летом 2022 года. При этом защитник рассчитывает вернуться в мадридский клуб после завершения карьеры футболиста и получить работу в руководстве.
В сезоне-2021/22 Марселу принял участие в 5 матчах «Реала» и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.ole.com.ar/futbol-internacional/espana/marcelo-va-madrid-fluminense-_0_IFAxa2Tje.html
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