Алессио Лиски утвержден на должности главного тренера «Леванте»
21:48
Главным тренером «Леванте» назначен Алессио Лиски, сообщает 7 декабря официальный сайт клуба. Ранее он работал с командой на правах исполняющего обязанности главного тренера.
Детали сделки не указаны. 36-летний итальянец стал и. о. после отставки Хавьера Перейры 30 ноября. Ранее он тренировал «Атлетико Леванте» — фарм-клуб «Леванте», выступающий в сегунде-В.
Клуб из Валенсии занимает последнее, 20-е место в ла лиге, имея в активе восемь очков в 16 матчах.
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