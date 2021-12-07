Алессио Лиски утвержден на должности главного тренера «Леванте»

Главным тренером «Леванте» назначен Алессио Лиски, сообщает 7 декабря официальный сайт клуба. Ранее он работал с командой на правах исполняющего обязанности главного тренера.

Детали сделки не указаны. 36-летний итальянец стал и. о. после отставки Хавьера Перейры 30 ноября. Ранее он тренировал «Атлетико Леванте» — фарм-клуб «Леванте», выступающий в сегунде-В.

Клуб из Валенсии занимает последнее, 20-е место в ла лиге, имея в активе восемь очков в 16 матчах.