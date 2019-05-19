Марселу: "Мы сами виноваты в таком плохом сезоне"

Защитник "Реала" Марселу считает, что игроки должны взять на себя ответственность за неудачный сезон. Мадридцы завершили чемпионат Испании на третьем месте.

– Мы сами виноваты в таком сезоне, – цитирует A Bola Марселу. – Мы плохо его начали и плохо закончили. Никто не хотел, чтобы так получилось. Мы собирались бороться за титулы. Лично для меня сезон выдался очень тяжелым. Но у нас есть возможность все исправить. Новый сезон начинается уже сейчас. Это был очень длинный и тяжелый сезон, но в следующем все изменится.