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Сегодня, 20:15

Гол Мурики принес «Мальорке» победу над «Кадисом»

Иван Шитик
Корреспондент
Ведат Мурики.
Фото ФК «Мальорка».

«Мальорка» одолела «Кадис» на своем поле в матче 23-го тура чемпионата Италии. Хозяева взяли верх со счетом 2:1.

Автором победного мяча стал новичок команды Ведат Мурики.

Отметим, что летом к экс-игроку «Лацио» интерес проявлял московский ЦСКА.

Испания. Лига 1. 23-й тур
05 февр, 18:15. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
2:1
Кадис
Голы
Алькарас, 8 (0:1), Севилья, 20 (1:1), Муричи, 66 (2:1)
Мальорка
Рико Оливан Маффео Райльо Вальент Руис де Галаррета Севилья (Санчес, 82 ) Родригес Кубо (Батталья, 89 ) Муричи (Пратс, 89 ) Анхель (Ндиай, 70 )
Кадис
Ледесма Ароян (Переа, 90+1) Карселeн Эспино Чуст Алькарас Фернандес (Эрнандес, 75) Санчес (Йенссон, 62) Алехо (Собрино, 62) Негредо Лукас (Идрисси, 90+1)
Предупреждения
Руис де Галаррета 69, Ндиай 77  -  Карселeн 59, Ледесма 64, Лукас 65, Чуст 83
Судьи
Гранде (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 0
Перерыв

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 1
РБ Лейпциг 0
1-й тайм

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
ФК Кадис
ФК Мальорка
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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38 тур
4.02 23:00
Хетафе – Леванте
 3 : 0
5.02 16:00
Эльче – Алавес
 3 : 1
5.02 18:15
Мальорка – Кадис
 2 : 1
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 - : -
6.02 16:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 - : -
6.02 20:30
Бетис – Вильярреал
 - : -
6.02 23:00
Реал – Гранада
 - : -
7.02 23:00
Атлетик – Эспаньол
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

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