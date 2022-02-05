Гол Мурики принес «Мальорке» победу над «Кадисом»

«Мальорка» одолела «Кадис» на своем поле в матче 23-го тура чемпионата Италии. Хозяева взяли верх со счетом 2:1.

Автором победного мяча стал новичок команды Ведат Мурики.

Отметим, что летом к экс-игроку «Лацио» интерес проявлял московский ЦСКА.