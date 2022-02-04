«Барселона» примет «Атлетико» в 23-м туре чемпионата Испании, «Реал» сыграет против «Гранады»

23-й тур чемпионата Испании по футболу.

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