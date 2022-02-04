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Чемпионат Испании, 23-й тур: «Барселона» — «Атлетико», «Реал» — «Гранада» и другие матчи 23-го тура

«Барселона» примет «Атлетико» в 23-м туре чемпионата Испании, «Реал» сыграет против «Гранады»
Сергей Ревенко
Корреспондент
«Реал» сыграет против «Гранады» в 23-м туре ла лиги.
Фото instagram.com/realmadrid
23-й тур чемпионата Испании по футболу.
Испания. Лига 1. 23-й тур
04 февр, 23:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Леванте
Испания. Лига 1. 23-й тур
05 февр, 16:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Алавес
Испания. Лига 1. 23-й тур
05 февр, 18:15. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Кадис
Испания. Лига 1. 23-й тур
05 февр, 20:30. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Райо Вальекано
Испания. Лига 1. 23-й тур
05 февр, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Севилья
Испания. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 16:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Реал Сосьедад
Испания. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 18:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Атлетико
Испания. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Вильярреал
Испания. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Гранада
Испания. Лига 1. 23-й тур
07 февр, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Эспаньол

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Марселино считает заслуженной победу над «Реалом» в Кубке Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
Результаты / календарь
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13 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
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