Анчелотти: «Я не выпустил Азара, Бэйла и Йовича в матче с «Атлетиком», потому что мне нужны были быстрые игроки»

Анчелотти объяснил, почему не выпустил на замену Азара, Бэйла и Йовича в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему не выпустил на замену полузащитника Эдена Азара, а также нападающих Гарета Бэйла и Луку Йовича, в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1).

«Я наблюдаю за футболистами и принимаю решения, пытаясь найти лучший состав, — приводит слова Анчелотти AS. — Я не выпустил Азара, Бэйла и Йовича в матче с «Атлетиком», потому что мне нужны были быстрые игроки. С Винисиусом я рисковал, потому что знал, что он устал, но Родриго не играл за Бразилию».

Вчера, 4 февраля, «Атлетик» победил «Реал» со счетом 1:0 и вышел в полуфинал Кубка Испании.