Модрич о волевой победе над «Барселоной»: «Реал» никогда не сдается»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в 32-м туре ла лиги.

«Это потрясающе. Эта победа приближает нас к цели, к [титулу] ла лиги. Отличный вечер, прекрасная игра команды. Мы никогда не сдаемся. Мы дважды уступали в счете, но продолжали настаивать, оказывать давление и в конце концов снова и снова отыгрывались. Отличный вечер, как и многие другие на «Бернабеу», — сказал Модрич после игры.

«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Реал Сосьедад», «Барселона» примет «Валенсию».