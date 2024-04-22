Хави стал вторым тренером «Барселоны», проигравшим четыре класико подряд

«Барселона» под руководством Хави проиграла «Реалу» четвертый матч подряд.

В 32-м туре чемпионата Испании каталонцы уступили со счетом 2:3. В предыдущих четырех матчах мадридцы побеждали — 4:0, 2:1 и 4:1.

Хави стал вторым тренером «Барселоны», который проиграл в четырех класико подряд. Ранее такой результат показал Патрик О`Коннелл — с 1935 по 1940 год.