Болельщики «Реала» скандировали «Хави, оставайся!» в матче с «Барселоной»

Болельщики «Реала» во время матча с «Барселоной» (3:2) в 32-м туре ла лиги скандировали «Хави, оставайся!».

В феврале фанаты «сливочных» пели кричалку в матче с «Жироной» (4:0) в 24-м туре чемпионата. Ранее Хави заявил, что покинет «Барселону» в конце сезона.

«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.