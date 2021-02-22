Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим партнером по «Барселоне» Лионелем Месси. 34-летний уругвайский футболист также высказался о тренере сине-гранатовых Роналде Кумане.

«Конечно, я скучаю по Месси. Лео — мой друг и вне футбольного поля, я скучаю по нему. Я скучаю по нашему общению, не только о футболе, о повседневной жизни. Наши дети вместе играли и хорошо ладили, они тоже скучают друг по другу. Мы все знали, что, в силу нашего возраста, эти изменения должны были произойти, и мы должны были быть готовы к этому.

В любом случае, могу сказать, что Куман не скучает по мне, он сказал, что был счастлив моему решению уйти из «Барселоны». А Месси, может быть, скучает", — цитирует Суареса France Football.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014-го по сентябрь 2020 года. В текущем сезоне форвард провел 24 матча за «Атлетико», забил 16 голов и сделал две результативные передачи.