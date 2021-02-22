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Винисиус заявил о желании остаться в «Реале» до конца карьеры

22 февраля 2021, 22:59
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что хочет провести в мадридском клубе всю карьеру.

«Я на 100 процентов уверен в «Реале», в Зидане, во всех игроках и во Флорентино Пересе, который называет себя моим главным фанатом после моих родителей. Я хочу остаться в «Реале» навсегда, хочу помогать клубу строить историю, забивать больше голов, отдавать больше передач, играть и побеждать», — приводит слова 20-летнего бразильца испанское издание Sport.

Винисиус перешел в «Реал» в 2018 году из «Фламенго». Футболист провел за мадридский клуб 98 матчей, забил 11 голов и отдал 20 голевых передач.

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