«Севилья» победила «Осасуну» и обогнала «Барселону» в ла лиге

«Севилья» в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.

Отличились Диегу Карлос и Люк де Йонг.

После этого матча «Севилья» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице, опередив «Барселону», «Осасуна» с 25 очками — на 13-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

24-й тур

«Осасуна» — «Севилья» — 0:2 (0:1)

Голы: Диегу Карлос, 19 (0:1). де Йонг, 49 (0:2).

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль (Иньиго Перес, 80), Санчес, Эрнандес, Ойер (Брашанац, 65), Р.Гарсия (Торрес, 64), Торро, Монкайола, Будимир (Лопес, 84), Барха (Кальери, 64).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Рекик, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Ракитич, 66), Хоан Хордан (Гудель, 87), де Йонг (А.Д.Гомес, 80), Сусо (Алейш Видаль, 66), Эль-Хаддади (Эн-Несири, 80).

Предупреждения: Эль-Хаддади, 67. Видаль, 76. Хоан Хордан, 83. Торро, 88.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

22 февраля. Памплона. Стадион «Эль Садар».