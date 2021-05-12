«Леванте» после ничьей с «Барселоной» пошутил про Суперлигу

«Леванте» сыграл вничью с «Барселоной» в матче 32-го тура чемпионата Испании (3:3). Команда забила три гола в ворота сине-гранатовых во втором тайме.

После игры клубный Twitter пошутил по поводу 8 набранных очков в матчах против «Реала», «Атлетико» и «Барселоны» в этом сезоне: «Неудивительно, что они не пригласили нас в Суперлигу».

Normal que no nos inviten a la S?perLiga ? https://t.co/1npu0XS6Yy — Levante UD ? (@LevanteUD) May 11, 2021

Ранее, 19 апреля, стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из состава участников турнира вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

8 мая УЕФА опубликовал обращение к 9 клубам, которые официально заявили о выходе из Суперлиги. В качестве жеста доброй воли «Арсенал», «Милан», «Атлетико», «Челси», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» пожертвуют 15 миллионов евро на развитие детского, юношеского и массового футбола в Европе. Из суммы за их участие в турнирах УЕФА в следующем сезоне будет удержано пять процентов.