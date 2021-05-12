Бускетс оценил шансы «Барселоны» на чемпионство

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после ничьей с «Леванте» (3:3) в 36-м туре чемпионата Испании признался, что недоволен результатом. Каталонцы выигрывали после первого тайма в два мяча.

«Сейчас очень плохие ощущения. Хотели победить и стать лидерами ла лиги, но не сделали этого. Это почти приговор для «Барселоны» в чемпионате. Мы совершили много ошибок, не только в этой игре. Математически еще не все потеряно, но сейчас «Барселона» зависит от результатов соперников. Шансов очень мало», — цитирует Sport.es Бускетса.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, отставая на одно очко от лидирующего «Атлетико», у которого на одну игру меньше.