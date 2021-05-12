«Атлетико» претендует на полузащитника «Удинезе» де Пауля
10:35
«Атлетико» интересуется полузащитником «Удинезе» Родриго де Паулем, сообщает Calciomercato.
По информации источника, итальянский клуб оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 50 миллионов евро. Мадридский клуб хочет сбить ценник на футболиста и приобрести его за 40 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 де Пауль провел 36 матчей за «Удинезе», на его счету 9 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/l-atletico-madrid-irrompe-su-de-paul-ecco-cosa-sta-succedendo-co-49560?intcmp=gazzanet-depaul&vclk=modulo-calciomercato
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