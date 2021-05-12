Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Атлетико» претендует на полузащитника «Удинезе» де Пауля

10:35
Теги:

«Атлетико» интересуется полузащитником «Удинезе» Родриго де Паулем, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 50 миллионов евро. Мадридский клуб хочет сбить ценник на футболиста и приобрести его за 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 де Пауль провел 36 матчей за «Удинезе», на его счету 9 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/l-atletico-madrid-irrompe-su-de-paul-ecco-cosa-sta-succedendo-co-49560?intcmp=gazzanet-depaul&vclk=modulo-calciomercato

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В Москве задержали человека, избившего директора «Спартака» по связям с общественностью
Установлена личность второго участника нападения на школу в Казани
Десятки патронов и пафосная экипировка: эксклюзивные фото из школы Казани
Мужчина признался в гомосексуальности и был обезглавлен родственниками

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд