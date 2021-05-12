«Атлетико» претендует на полузащитника «Удинезе» де Пауля

«Атлетико» интересуется полузащитником «Удинезе» Родриго де Паулем, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 50 миллионов евро. Мадридский клуб хочет сбить ценник на футболиста и приобрести его за 40 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 де Пауль провел 36 матчей за «Удинезе», на его счету 9 голов и 11 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.