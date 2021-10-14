Лемар продлит контракт с «Атлетико», переговоры с Облаком продолжаются

«Атлетико» ведет переговоры с игроками о новых контрактах, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Маттео Моретто.

По данным источника, полузащитник Тома Лемар останется в команде. Он подпишет новый контракт. Переговоры с голкипером Яном Облаком продолжаются. Ожидается, что для достижения соглашения с вратарем понадобится больше времени.

Контракты обоих футболистов истекают в 2023 году. 28-летний Облак в текущем сезоне провел десять матчей за «Атлетико», пропустил семь мячей и четыре раза отыграл на ноль. У 25-летнего Лемара семь матчей, два гола и два ассиста.