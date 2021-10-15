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Три клуба ла лиги претендуют на полузащитника «Барселоны» Пуча

10:37
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Три клуба чемпионата Испании интересуются полузащитником «Барселоны» Рики Пучем, сообщает Transfermarketweb.

По информации источника, на 22-летнего испанца претендуют «Сельта», «Хетафе» и «Реал Сосьедад». Сообщается, что футболист может покинуть каталонский клуб в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Пуч принял участие в 4 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.transfermarketweb.com/liga/liga-the-3-teams-that-could-end-the-despair-of-riqui-puig-223772

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Иван Торопцев все материалы автора

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