Три игрока чемпионата Испании имеют сумму отступных в 1 миллиард евро

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг 10 игроков чемпионата Испании с самыми высокими суммами отступных.

Лидерами в этом списке являются полузащитник «Барселоны» Педри, форвард «Реала» Карим Бензема и хавбек сливочных Федерико Вальверде. Сумма отступных за каждого из этих футболистов составляет 1 миллиард евро.

Педри, напомним, 14 октября официально продлил контракт с «Барселоной». Его клаусула стала рекордной в истории каталонского клуба.

Ожидается, что вскоре аналогичный контракт получит другой игрок «Барселоны» — Ансу Фати.