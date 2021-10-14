Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Три игрока чемпионата Испании имеют сумму отступных в 1 миллиард евро

21:33
Теги:

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг 10 игроков чемпионата Испании с самыми высокими суммами отступных.

Лидерами в этом списке являются полузащитник «Барселоны» Педри, форвард «Реала» Карим Бензема и хавбек сливочных Федерико Вальверде. Сумма отступных за каждого из этих футболистов составляет 1 миллиард евро.

Педри, напомним, 14 октября официально продлил контракт с «Барселоной». Его клаусула стала рекордной в истории каталонского клуба.

Ожидается, что вскоре аналогичный контракт получит другой игрок «Барселоны» — Ансу Фати.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Ок, но: чем завершился визит Виктории Нуланд в Москву
2
0