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Сегодня, 03:24

Лемар хочет остаться в «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тома Лемар.
Фото Global Look Press

Нападающий Тома Лемар не хочет уходить из «Атлетико» этим летом. 26-летний француз с 2018 года выступает за «матрасников».

«Тома хочет продлить контракт. «Атлетико» сделал нам первое предложение в конце прошлого года, в январе мы ответили встречным предложением. С тех пор новостей от руководства у нас больше нет», — отметил агент игрока Артур Пупель в интервью L'Equipe.

Действующий контракт Лемара с «Атлетико» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лемар сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

Тома Лемар
Футбол
ФК Атлетико
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