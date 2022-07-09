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Сегодня, 02:09

«Валенсия» хочет подписать Родриго Рикельме

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Родриго Рикельме может продолжить карьеру в «Валенсии». По информации Relevo, 22-летний испанец может уйти в аренду.

Действующий контракт Рикельме с мадридским клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Рикельме на правах аренды играл за «Мирандес». Он забил 7 голов и сделал 12 голевых передач в 36 матчах второго дивизиона Испании.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Валенсия
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