Полузащитник сборной США Де ла Торре перешел в «Сельту»

Полузащитник Лука Де ла Торре перешел из «Хераклеса» в «Сельту». Сумма трансфера не разглашается.

24-летний игрок сборной США подписал контракт до 2026 года. За новую команду американец будет выступать под номером 23.

«Для меня очень много значит перейти в «Сельту», — отметил Де ла Торре.

В прошедшем сезоне Де ла Торре сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.