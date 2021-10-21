Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Лапорта — о матче с «Реалом»: «Я настроен оптимистично и уверен, что «Барселона» победит»

Лапорта уверен, что «Барселона» победит «Реал»
14:44
Теги:

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом».

«У меня хорошее предчувствие. Мы выиграли две игры, футболисты восстанавливаются, Агуэро и Фати вернулись, мы играем на нашем стадионе, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo. — Я хочу приободрить болельщиков, потому что матч будет отличным. Если мы победим «Реал», будет здорово отметить это. Я настроен оптимистично и уверен, что «Барселона» победит».

Встреча между «Барселоной» и «Реалом» состоится 24 октября. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.

После 9 туров чемпионата Испании каталонцы с 15 очками занимают 7-е место в турнирной таблице. Мадридцы располагаюстя на второй позиции, набрав 17 баллов.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211021/1001702430/renovacion-ansu-fati-firma-rueda-prensa-directo-fc-barcelona.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
В Москве ввели локдаун: что это значит
В СФ оценили подачу Украиной заявок на участие в сертификации СП-2
0