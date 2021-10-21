Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом».

«У меня хорошее предчувствие. Мы выиграли две игры, футболисты восстанавливаются, Агуэро и Фати вернулись, мы играем на нашем стадионе, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo. — Я хочу приободрить болельщиков, потому что матч будет отличным. Если мы победим «Реал», будет здорово отметить это. Я настроен оптимистично и уверен, что «Барселона» победит».

Встреча между «Барселоной» и «Реалом» состоится 24 октября. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.

После 9 туров чемпионата Испании каталонцы с 15 очками занимают 7-е место в турнирной таблице. Мадридцы располагаюстя на второй позиции, набрав 17 баллов.