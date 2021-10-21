Лапорта — о матче с «Реалом»: «Я настроен оптимистично и уверен, что «Барселона» победит»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом».
«У меня хорошее предчувствие. Мы выиграли две игры, футболисты восстанавливаются, Агуэро и Фати вернулись, мы играем на нашем стадионе, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo. — Я хочу приободрить болельщиков, потому что матч будет отличным. Если мы победим «Реал», будет здорово отметить это. Я настроен оптимистично и уверен, что «Барселона» победит».
Встреча между «Барселоной» и «Реалом» состоится 24 октября. Начало игры — в 17.15 по московскому времени.
После 9 туров чемпионата Испании каталонцы с 15 очками занимают 7-е место в турнирной таблице. Мадридцы располагаюстя на второй позиции, набрав 17 баллов.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211021/1001702430/renovacion-ansu-fati-firma-rueda-prensa-directo-fc-barcelona.html
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