Федерация футбола Испании объявила бригаду арбитров на матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал».

Главным арбитром встерчи будет Хосе Мария Санчес Мартинес. Боковые судьи — Рауль Мартинес и Хосе Гальего Гарсия. Резервный рефери — Хосе Мартинес Монтальбан. ВАР — Хосе Луис Гонсалес Гонсалес. АВАР — Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Игра между «Барселоной» и «Реалом» состоится 24 октября. Начало — в 17.15 по московскому времени.

После 9 туров чемпионата Испании каталонцы с 15 очками занимают 7-е место в турнирной таблице. Мадридцы располагаюстя на второй позиции, набрав 17 баллов.