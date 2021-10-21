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Хосе Мартинес будет главным арбитром матча «Барселона» — «Реал»

14:30
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Федерация футбола Испании объявила бригаду арбитров на матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» «Реал».

Главным арбитром встерчи будет Хосе Мария Санчес Мартинес. Боковые судьи — Рауль Мартинес и Хосе Гальего Гарсия. Резервный рефери — Хосе Мартинес Монтальбан. ВАР Хосе Луис Гонсалес Гонсалес. АВАР — Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

Игра между «Барселоной» и «Реалом» состоится 24 октября. Начало — в 17.15 по московскому времени.

После 9 туров чемпионата Испании каталонцы с 15 очками занимают 7-е место в турнирной таблице. Мадридцы располагаюстя на второй позиции, набрав 17 баллов.

Дополнительная информация:

https://www.rfef.es/noticias/designaciones-estos-son-arbitros-jornada-10-primera-division-y-jornada-12-segunda-division

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