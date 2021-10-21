Хосе Мартинес будет главным арбитром матча «Барселона» — «Реал»
14:30
Федерация футбола Испании объявила бригаду арбитров на матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал».
Главным арбитром встерчи будет Хосе Мария Санчес Мартинес. Боковые судьи — Рауль Мартинес и Хосе Гальего Гарсия. Резервный рефери — Хосе Мартинес Монтальбан. ВАР — Хосе Луис Гонсалес Гонсалес. АВАР — Игнасио Иглесиас Вильянуэва.
Игра между «Барселоной» и «Реалом» состоится 24 октября. Начало — в 17.15 по московскому времени.
После 9 туров чемпионата Испании каталонцы с 15 очками занимают 7-е место в турнирной таблице. Мадридцы располагаюстя на второй позиции, набрав 17 баллов.
Дополнительная информация:
https://www.rfef.es/noticias/designaciones-estos-son-arbitros-jornada-10-primera-division-y-jornada-12-segunda-division
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