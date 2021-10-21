Лапорта заявил о желании увидеть 11 воспитанников «Барселоны» в стартовом составе команды

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о желании увидеть 11 воспитанников клубной академии в стартовом составе команды.

«11 воспитанников в стартовом составе — это была бы мечта, ставшая реальностью, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo. — Нужно привлекать футболистов подходящего для уровня команды. Было бы хорошо, если бы игроки были доморощенными».

Ранее два воспитанника академии «Барселоны» Педри и Ансу Фати подписали новые контракты с клубом до 2026-го и 2027 года соответственно. Сумма отступных по новым соглашениям составит 1 миллиард евро за каждого футболиста.