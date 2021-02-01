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Куман поделился эмоциями после матча «Барселоны» с «Атлетиком»

07:45
Игроки &quot;Барселоны&quot; празднуют первый гол в матче с &quot;Атлетиком&quot; (2:1). Фото Twitter
Игроки &quot;Барселоны&quot; празднуют первый гол в матче с &quot;Атлетиком&quot; (2:1). Фото Twitter
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал победный матч команды в 21-м туре ла лиги против «Атлетика» (2:1).

В этой встрече голами отметились форварды Лионель Месси и Антуан Гризманн.

«Испытываю положительные эмоции. Это была непростая игра против сильной команды. «Барселона» была особенно хороша в первом тайме. Мы должны были забить еще несколько голов, мы заслужили их. После того, как сравняли счет, важно было ответить. Считаю, победа честная», — цитирует Кумана Marca.

После 21 тура чемпионата Испании «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего «Атлетико» — 10 баллов. 3 февраля каталонцы встретятся с «Гранадой» в 1/4 финала Кубка Короля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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