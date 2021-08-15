Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал победу над «Реал Сосьедад» (4:2) в первом туре чемпионата Испании.

«Всегда важно начинать чемпионат с победы, особенно — играя дома. Было важно хорошо себя показать и выиграть. В том числе и из-за недавних событий.

Первый полчаса мы провели великолепно, много владели мячом и хорошо действовали в отборе. Затем они немного усложнили нам жизнь, забив дважды. Второму мячу «Сосьедада» можно только поаплодировать. Но все-таки мы победили. Можно только порадоваться тому, что мы сегодня увидели на поле», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Для «Барселоны» это был первый официальный матч без нападающего Лионеля Месси, который не смог продлить контракт с клубом.