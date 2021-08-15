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Куман — о победе «Барселоны»: «Было важно выиграть. В том числе и из-за недавних событий»

15 августа 2021, 23:55
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал победу над «Реал Сосьедад» (4:2) в первом туре чемпионата Испании.

«Всегда важно начинать чемпионат с победы, особенно — играя дома. Было важно хорошо себя показать и выиграть. В том числе и из-за недавних событий.

Первый полчаса мы провели великолепно, много владели мячом и хорошо действовали в отборе. Затем они немного усложнили нам жизнь, забив дважды. Второму мячу «Сосьедада» можно только поаплодировать. Но все-таки мы победили. Можно только порадоваться тому, что мы сегодня увидели на поле», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Для «Барселоны» это был первый официальный матч без нападающего Лионеля Месси, который не смог продлить контракт с клубом.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210815/1001676752/koeman.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol

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Екатерина Савостина все материалы автора

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