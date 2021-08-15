«Севилья» — «Райо Вальекано»: Лука Зидан получил красную карточку в начале первого тайма
23:36
Голкипер «Райо Вальекано» Лука Зидан получил прямую красную карточку в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Севильи».
Он неудачно сыграл на выходе и позволил сопернику прокинуть мяч мимо себя. Лука Зидан был вынужден прихватить нападающего, который рухнул на газон.
Судья показал сыну знаменитого Зинедина Зидана прямую красную карточку уже на 16-й минуте первого тайма.
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