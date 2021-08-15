Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Севилья» — «Райо Вальекано»: Лука Зидан получил красную карточку в начале первого тайма

23:36
Теги:

Голкипер «Райо Вальекано» Лука Зидан получил прямую красную карточку в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

Он неудачно сыграл на выходе и позволил сопернику прокинуть мяч мимо себя. Лука Зидан был вынужден прихватить нападающего, который рухнул на газон.

Судья показал сыну знаменитого Зинедина Зидана прямую красную карточку уже на 16-й минуте первого тайма.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Как выглядит 68-летняя Ирина Аллегрова без парика и макияжа
Пьяная автоледи наехала на толпу у бара под Москвой
Сайгонский синдром: почему столица Афганистана сдалась без сопротивления
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд