Голкипер «Райо Вальекано» Лука Зидан получил прямую красную карточку в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

Он неудачно сыграл на выходе и позволил сопернику прокинуть мяч мимо себя. Лука Зидан был вынужден прихватить нападающего, который рухнул на газон.

Судья показал сыну знаменитого Зинедина Зидана прямую красную карточку уже на 16-й минуте первого тайма.