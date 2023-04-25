Кристенсен и Кессье отказались пойти на понижение зарплаты в «Барселоне»

«Барселона» предложила Андреасу Кристенсену и Франку Кессье снизить зарплату, сообщает DIario Sport.

По информации источника, клуб пытается найти способы снизить фонд заработной платы, поэтому обратился к игрокам с этим предложением, но Кристенсен и Кессье отказались пойти на понижение зарплаты.

Оба игрока перешли в «Барселону» в статусе свободных агентов прошлым летом. Их контракты с каталонцами рассчитаны до 2026 года.