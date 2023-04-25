Кристенсен и Кессье отказались пойти на понижение зарплаты в «Барселоне»
«Барселона» предложила Андреасу Кристенсену и Франку Кессье снизить зарплату, сообщает DIario Sport.
По информации источника, клуб пытается найти способы снизить фонд заработной платы, поэтому обратился к игрокам с этим предложением, но Кристенсен и Кессье отказались пойти на понижение зарплаты.
Оба игрока перешли в «Барселону» в статусе свободных агентов прошлым летом. Их контракты с каталонцами рассчитаны до 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|30
|24
|4
|2
|54-9
|76
|
2
|Реал
|30
|20
|5
|5
|63-24
|65
|
3
|Атлетико
|30
|18
|6
|6
|47-22
|60
|
4
|Р. Сосьедад
|30
|16
|6
|8
|39-29
|54
|
5
|Бетис
|30
|14
|6
|10
|39-33
|48
|
6
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|39-30
|47
|
7
|Атлетик
|30
|13
|7
|10
|42-30
|46
|
8
|Осасуна
|30
|11
|8
|11
|28-32
|41
|
9
|Мальорка
|30
|11
|7
|12
|29-31
|40
|
10
|Р. Вальекано
|30
|10
|10
|10
|36-36
|40
|
11
|Жирона
|30
|10
|8
|12
|44-43
|38
|
12
|Севилья
|30
|10
|8
|12
|37-45
|38
|
13
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|36-42
|36
|
14
|Вальядолид
|30
|10
|5
|15
|26-48
|35
|
15
|Кадис
|30
|7
|11
|12
|23-42
|32
|
16
|Хетафе
|30
|7
|10
|13
|28-39
|31
|
17
|Альмерия
|30
|8
|6
|16
|36-52
|30
|
18
|Валенсия
|30
|8
|6
|16
|32-36
|30
|
19
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|
20
|Эльче
|30
|2
|7
|21
|20-61
|13
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.04
|20:30
|
Кадис – Осасуна
|- : -
|25.04
|20:30
|
Жирона – Реал
|- : -
|25.04
|23:00
|
Бетис – Р. Сосьедад
|- : -
|26.04
|20:30
|
Атлетико – Мальорка
|- : -
|26.04
|20:30
|
Хетафе – Альмерия
|- : -
|26.04
|23:00
|
Сельта – Эльче
|- : -
|26.04
|23:00
|
Р. Вальекано – Барселона
|- : -
|27.04
|20:30
|
Валенсия – Вальядолид
|- : -
|27.04
|20:30
|
Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|27.04
|23:00
|
Атлетик – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|20
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|18
|3
|2
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7
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