Куртуа: «Мне повезло играть в «Атлетико» и «Челси», но «Реал» — это лучшая команда мира, другой уровень»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о статусе своей команды.

«Мне повезло, что я играл в таких великих командах, как «Атлетико» и «Челси», но «Реал» — это лучшая команда мира. Куда бы ты ни пошел, весь мир знает и поздравляет тебя, если ты выиграл титул. Это другой уровень», — цитирует Куртуа AS.

30-летний голкипер выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне бельгиец провел 39 матчей во всех турнирах, пропустил 35 мячей и 16 раз отстоял на ноль.