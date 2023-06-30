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Кондогбия попрощался с «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Жоффрей Кондогбия попрощался со своим клубом.

«Спасибо Богу за то, что я носил эту футболку. За три года я узнал, что такое «Атлетико», я узнал их уникальные ценности и понял, почему этот клуб является особенной семьей. Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и, конечно же, болельщикам «матрасников» за эти три сезона. Теперь они часть моей истории, желаю вам всего наилучшего», — написал футболист в соцсетях.

Кондогбья выступал за «Атлетико» с 2020 года. Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в «Марселе».

В сезоне-2022/23 он провел за мадридцев 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 14 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико
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