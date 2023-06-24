Кондогбья близок к переходу в «Марсель»

Полузащитник «Атлетико» Жоффрей Кондогбья может продолжить карьеру в «Марселе», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, 30-летний футболист уже согласовал с французским клубом контракт до 2026 года. В ближайшее время клубы проведут очередной раунд переговоров.

Кондогбья выступает за «Атлетико» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел за мадридцев 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 14 миллионов евро.