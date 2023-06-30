«Барселона» расторгла контракт с защитником Юмтити

«Барселона» и защитник Самуэль Юмтити достигли соглашения об освобождении игрока от контракта, сообщает пресс-служба каталонцев. Его соглашение было рассчитано до сезона-2025/26.

«Барселона» выражает благодарность Юмтити и желает ему удачи и успехов в будущем», — написано в сообщении клуба.

Француз выступал за каталонскую команду с 2016 года. Прошлый сезон Юмтити провел в аренде в «Лечче» из серии А, где сыграл 25 матчей.