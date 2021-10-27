Клопп — основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»
«Барселона» хочет пригласить Клоппа занять пост главного тренера
09:36
«Барселона» хочет видеть на посту главного тренера Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», сообщает Sport.es.
В клубе уверены, что нынешний специалист каталонцев Роналд Куман в следующем году покинет команду. Среди основных кандидатов на его замену — экс-футболист «Барсы» Хави и немецкий тренер. Пока каталонцы не делали официального предложения Клоппу.
По данным источника, рассматривается также кандидатура Томаса Тухеля, который работает на данный момент в «Челси», но этот вариант маловероятен.
После 9 туров ла лиги «Барселона» с 15 очками занимает 9-е место в турнирной таблице.
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