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Клопп — основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

«Барселона» хочет пригласить Клоппа занять пост главного тренера
09:36
Юрген Клопп. Фото Getty Images
Юрген Клопп. Фото Getty Images
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«Барселона» хочет видеть на посту главного тренера Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», сообщает Sport.es.

В клубе уверены, что нынешний специалист каталонцев Роналд Куман в следующем году покинет команду. Среди основных кандидатов на его замену — экс-футболист «Барсы» Хави и немецкий тренер. Пока каталонцы не делали официального предложения Клоппу.

По данным источника, рассматривается также кандидатура Томаса Тухеля, который работает на данный момент в «Челси», но этот вариант маловероятен.

После 9 туров ла лиги «Барселона» с 15 очками занимает 9-е место в турнирной таблице.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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